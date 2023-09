In Vivo – Balade urbaine – Saison Ligéria, 27 avril 2024, .

2024-04-27

Horaire : 16:30 17:50

Gratuit : oui sur réservation BILLETTERIES :- sur sainte-luce-loire.com- au 02 40 68 16 39

Promenade sonore en immersion dans la ville et ses vitrines. « In vivo » raconte le printemps 2023 et la vie de Claude, Joan, Sophie, Kezhia… et enfin Véronique, tandis que nous la suivons ; ce qu’elle fait, ce qu’elle dit, où elle vit, à quoi elle pense et avec qui ? Pour ce spectacle singulier, la compagnie le blanc des yeux investit le centre-ville pour une promenade [ou spectacle] sonore audio-guidée, sorte de roman en immersion, réalisé avec l’aide des habitants. Le public déambule, casque sur les oreilles, devenant voyeur, léchant les vitrines et découvrant les lieux avec un regard nouveau. Texte et mise en scène : Cécile FavereauCréation sonore : Saphi – Studio nuitScénographie : Jean-Luc TaillefertAvec Mathilde Clavier, Anne-Pauline Parc et des groupes d’habitants participantsVoix : Marion Parpirolles Tout public à partir de 10 ans Durée : 1h20 Dates :Vendredi 26 et samedi 27 avril 2024 à 16h30 et à 19h – départ du Mail de l’Europe



https://www.sainte-luce-loire.com/listes/saison-culturelle/