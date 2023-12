Challenge « Jeunes d’Europe : exprimez-vous ! » / Participations jusqu’au 8 avril 2024, 8 avril 2024 21:30, .

Challenge « Jeunes d’Europe : exprimez-vous ! » / Participations jusqu’au 8 avril 2024 Lundi 8 avril 2024, 23h30 Inscription au lien mentionné dans la description

Dans un contexte d’élections européennes en juin 2024, le « groupe Europe et citoyenneté » de la Conférence Permanente des Relations Internationales (CPRI), animée par la Région Centre-Val de Loire et les centres EUROPE DIRECT Orléans et Tours, organise la 1ère édition du challenge « Jeunes d’Europe exprimez-vous ! » auprès des jeunes de 15 à 25 ans en Centre-Val de Loire.

Ce challenge a pour objectif de donner la parole aux jeunes sur le thème : « La démocratie en Europe »

L’exercice est ouvert à toutes expressions artistiques et intellectuelles sur format vidéo de 2 à 3 minutes, en groupe de 2 à 7 personnes.

Clôture des inscriptions : lundi 8 avril 2024 à 23h59

Résultats des lauréats : fin avril 2024

Cérémonie des lauréats : mercredi 15 mai 2024

Toutes les informations, l’accès au règlement et le formulaire d’inscription du Challenge sont ici.

Attention, la vidéo doit être jointe à l’inscription.

Veillez à bien lire le réglement.

Contact : interneteuropeocentre@centrevaldeloire.fr

[{« link »: « https://www.europeocentre-valdeloire.eu/challenge-jeunes-deurope-exprimez-vous/ »}, {« link »: « mailto:interneteuropeocentre@centrevaldeloire.fr »}] https://forms.office.com/e/tRy5ie0M9N

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-08T23:30:00+02:00 – 2024-04-08T23:59:00+02:00

2024-04-08T23:30:00+02:00 – 2024-04-08T23:59:00+02:00

Gratuit Concours