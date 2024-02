Mémoire de l’Outre-Mer : 35 ans d’une belle aventure, samedi 6 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-06 19:00 – 01:00

Gratuit : non Les réservations sont fortement recommandées (paiement accepté par carte bancaire, virement, espèce ou chèque) en passant directement à l’espace ou via le RIB de l’association. Tarif adhérent/adhérente (avec une boisson offerte) : 10 € Tarif non adhérent (avec une boisson offerte) : 15 € Renseignements et réservation possible au 02.40.71.76.57 ou à memoire@outremer44.com Tout public

L’association Mémoire de l’Outre-Mer fête ses 35 ans ! A cette occasion, vous êtes conviés à une soirée musicale, dansante et festive. Il sera possible de se restaurer, de boire un verre, de danser, de se retrouver. Un groupe de musique, suivi d’un DJ, vous permettra de célébrer cet anniversaire en musique ! Vous pouvez d’ores et déjà noter cette date afin de nous retrouver dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Plus d’informations à venir…



0240717657 https://outremer44.com/