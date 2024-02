Les Lieux à réinventer saison 2 : inauguration du pigeonnier des Dervallières, mercredi 27 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-28 00:00 – 00:00

Gratuit : non

Suite à la votation citoyenne de l’appel à projets Les Lieux à réinventer – saison 2 -, les Nantaises et les Nantaises ont choisi de voir réaliser le projet de potager urbain de légumes poussant dans le noir et la redistribution solidaire des récoltes pour redonner vie au pigeonnier des Dervallières. Jeudi 28 mars, venez découvrir ce nouveau lieu à l’occasion de son inauguration.



https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/events/les-lieux-a-reinventer-saison-2-inauguration-du-pigeonnier-des-dervallieres