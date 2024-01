Ciné Conférence Altaïr » Sur les voix des Amériques « , jeudi 21 mars 2024.

Gratuit : non Plein tarif : 5€Tarif réduit : 2€50 (demandeurs d'emploi, étudiants et scolaires)Abonnements : 22€ (tarif réduit : 11€)BILLETS EN VENTE À L'ACCUEIL DE LA MAIRIE OU DIRECTEMENT SUR PLACE Tout public

Altaïr conférences vous propose de rencontrer des professionnels de l'image, des réalisateurs aux multiples talents, des voyageurs qui arpentent les chemins du monde depuis des années afin de réaliser des documentaires remplis d'émotions et d'aventure. Découvrez leurs films lors de ces conférences proposant des rencontres privilégiées et de véritables moments d'échanges avec ces conteurs du monde. SUR LES VOIX DES AMÉRIQUES, UNE AVENTURE AU COEUR DE L'HUMANITÉUN FILM DE JULIEN DEFOURNYJeudi 21 mars à 15h30 et 20h30Espace Vie Locale – Saint-Aignan de Grand Lieu SYNOPSISLa société que nous avons construite nous fait miroiter un bonheur matérialiste et nous présente trop souvent un monde hostile duquel il faut se protéger. Passionné de nature et du monde, c'est en 2015 que Julien embarque en direction de l'Amérique du Sud pour une aventure qui va bouleverser sa vie ! Préoccupé par les enjeux environnementaux, il commence par filmer les conséquences du changement climatique à travers son voyage. Mais au fil des kilomètres, les rencontres remettent en question ses croyances sur le monde. Son aventure prend alors un nouveau souffle : il se laisse guider par les voix des Amériques. Quatre années plus tard, après avoir effectué 46.500 kilomètres sans moteur sur l'ensemble du continent américain, il désire retransmettre ces voix, celles de la terre et de ses êtres vivants. Un film qui (re)donne confiance en l'Humanité, dans un monde riche en biodiversité, en cultures et en sourires. Parviendrons-nous à écouter notre vraie nature afin de prendre conscience de la beauté qui nous entoure ? Plein tarif : 5€Tarif réduit : 2€50 (demandeurs d'emploi, étudiants et scolaires)Abonnements : 22€ (tarif réduit : 11€)BILLETS EN VENTE À L'ACCUEIL DE LA MAIRIE OU DIRECTEMENT SUR PLACE



02 40 26 44 44 https://www.saint-aignan-grandlieu.fr