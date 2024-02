Les budgets participatifs nantais : rencontre des comités d’animation, samedi 16 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-16 09:30 – 13:00

Gratuit : non

Les budgets participatifs nantais sont un dispositif de soutien aux initiatives citoyennes au service de la transition écologique et sociale dans les 11 quartiers de Nantes. Leur particularité principale : les citoyens sont impliqués à toutes les étapes du projet – de son idée jusqu’à sa réalisation, il est débattu et décidé en commun avec d’autres citoyens qui délibèrent collectivement de l’aide à leur apporter. Samedi 16 mars, les membres des comités d’animation de tous les quartiers nantais sont invités à se rassembler pour une matinée d’échanges sur le dispositif. Découvrez le programme, ici.



https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/events/les-budgets-participatifs-rencontre-des-comites-danimation