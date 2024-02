Le Repaire Bottière, samedi 16 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-16 09:30 – 12:30

Gratuit : non Activité à prix libre, adhésion à l’association possible (5 euros)

Venez réparer vos objets du quotidien et petits électro-ménagers (bouilloire, aspirateur, réveil, robot de cuisine…) avec l’aide et l’accompagnement gratuit de bénévoles réparateurs.