Ligériens sur l’Olympe, mardi 12 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-12 18:00 – 19:30

Gratuit : oui

Conférence par Stéphane Gachet, auteur d’ouvrages sur l’histoire du sport. 26. C’est le nombre de Ligérien(ne)s qui ont offert à la France une ou plusieurs médailles aux Jeux Olympiques depuis leur création. Ces femmes et hommes ont marqué l’histoire sportive de notre département et parfois battu des records qui, un siècle plus tard, tiennent toujours. Des Jeux d’Athènes de 1896 à ceux de Tokyo en 2020, découvrez des anecdotes parfois incroyables sur nos sportifs de légende, sans oublier les plus anonymes.



