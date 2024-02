Imaginons ensemble les abords de la Mairie de Doulon : questionnaire jusqu’au 10 mars, samedi 9 mars 2024.

Nantes Métropole et la Ville de Nantes organisent une démarche de concertation dans le cadre du réaménagement des abords de la mairie de Doulon. Les objectifs sont de faciliter les déplacements de ses utilisateurs, imaginer de nouveaux usages en lien avec le quartier, et prévenir le ruissellement des eaux et la formation des îlots de chaleur en retravaillant le revêtement des sols. Jusqu’au 10 mars 2024, vous pouvez partager vos idées en répondant au questionnaire. Pour remplir le questionnaire, cliquez ici.



