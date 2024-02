Créez une coiffure Fridafloral, samedi 9 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-09 15:30 – 16:15

Gratuit : non Tarif prix conscient : 8 euros (6 euros tarif réduit). Réservation : le-musee-des-enfants-de-nantes.fr

Frida Kahlo est célèbre non seulement pour son histoire de vie et ses peintures, mais aussi pour ses choix vestimentaires et capillaires uniques. Dans cet atelier, vous utiliserez de la laine et des fleurs pour créer une tresse qui rappellera, ou non, sa magnifique couronne de fleurs. Atelier parent-enfant, à partir de 5 ans.



https://www.le-musee-des-enfants-de-nantes.fr/evenements