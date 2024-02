Atelier de cuisine du monde – Festival Eurofonik, vendredi 8 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-08 17:30 –

Gratuit : non Prix libre à partir de 12 € Nombre de participants maxi : 8 Réservation en ligne sur eurofonik.fr

Le restaurant Fair~e, formant des personnes réfugiées à la cuisine, propose d’enchanter les papilles avec un atelier de cuisine marocaine. Aux fourneaux, la cuisinière Ilham dévoilera pas-à-pas la recette de la pastilla et ravira les becs sucrés avec des msemens, crêpes feuilletées fondantes. Venez enfiler le tablier et laissez-vous envoûter ! À l’issue de l’événement, vous pourrez déguster avec les autres participants votre recette ou repartir avec votre repas (en pensant à apporter vos contenants). Dans le cadre d’Eurofonik, festival des musiques des mondes d’Europe (7 au 17 mars 2024)