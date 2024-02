Salon de l’Environnement de l’EGPN 2024, vendredi 8 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-08 09:00 – 18:00

Gratuit : oui Billetterie : eventbrite.fr

Thème principal : « Vous en faites beaucoup, mais savez vous ce qu’ils font près de chez vous ?” L’EGPN (École de Gestion et Protection de la Nature) de Nantes accueille un évènement les 8 et 9 mars 2024 : le Salon de l’Environnement de l’EGPN 2024, dédié à la protection de la nature.Organisé avec passion et engagement par les étudiants de 3e année de Bachelor Gestion et Valorisation Naturaliste, cet événement rassemblera des acteurs clés de la préservation de l’environnement, des experts, des entreprises innovantes et le grand public autour d’une cause commune : la sauvegarde de notre planète. Ce salon a pour but de mettre en lumière les actions réalisées par différents acteur autour de la ville de Nantes. Les deux journées offriront une plateforme unique pour échanger des idées, découvrir des solutions durables et encourager une action collective en faveur de la protection de la nature. Un programme diversifié sera proposé, comprenant des conférences d’experts, des ateliers pratiques, des présentations de projets novateurs, pour prouver aux particuliers l’action réelle des acteurs locaux pour la protection de l’environnement. Retrouvez le programme sur egpn.fr/salon-environnement/nantes