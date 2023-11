« LES PIONNIÈRES : FEMMES ET SPORTS EN ARCHIVES » [Facebook Live – Web], 4 mars 2024, .

Si le sport féminin est aujourd’hui reconnu, de nombreuses inégalités persistent. Il y a encore peu, nos sportives n’étaient pas ou peu mises en valeur. Les femmes qui ont voulu pratiquer le sport au début du 20e siècle se sont heurtées à un front de refus, le sport féminin ne connaissant un réel essor qu’à partir des années 1950. Il en va de même des archives et de la documentation témoignant du sport féminin, : lacunaires, limitées et parfois mal répertoriées. Les Archives de la Haute-Garonne tentent de faire prendre la mesure du long chemin parcouru en plus d’un siècle à travers une galerie d’images et de documents originaux, accessible sur leur site internet et cette série de vidéos retransmises en direct sur leur page Facebook.

Rendez-vous du lundi 4 au vendredi 8 mars 2024, pour découvrir chaque jour pendant 5 minutes un document inédit.

Quand ? Du lundi 4 au vendredi 8 mars, à 18h.

Pour qui ? Tout public.

Rdv > En ligne sur notre page Facebook pour suivre chaque jour, le direct à partir de 18h.

www.facebook.com/archives.hautegaronne

Pour plus d’informations : 05 34 32 50 00 – Courriel : archives.action.culturelle@cd31.fr

