Ciné-atelier Créatif, mercredi 28 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-28 14:30 – 16:30

Gratuit : oui à partir de 4 ans

Dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides, retrouvons-nous pour une séance de cinéma autour du dessin animé « Bonjour le monde » d’Anne-Lise Koehler. Véritable bijou de l’animation en papier découpé, le film nous propose de découvrir la vie des hiboux, des martins-pêcheurs, des grenouilles et autres animaux vivants dans une rivière. La séance s’achèvera par un temps créatif avec la fabrication de masques. Une belle manière de s’émerveiller aux richesses du lac de Grand Lieu pendant les vacances d’hiver ! Informations pratiques : Mercredi 28 février de 14h30 à 16h30Sur inscription au 07 64 47 76 59 ou sur notre site internetPour les enfants à partir de 4 ansGratuitEspace Vie Locale, salle Paul Pouvreau Et pour mieux découvrir le travail graphique d’Anne-Lise Koehler une exposition autour du film sera présente à partir du 2 février dans le hall de l’Espace Vie Locale. LA JOURNEE MONDIALE DES ZONES HUMIDES : UN MOIS D’ANIMATION AUTOUR DU LAC DE GRAND LIEU Célébrée chaque année le 2 février, la Journée mondiale des zones humides a pour objectif d’informer le plus grand nombre sur le rôle majeur des milieux humides dans l’équilibre de notre écosystème. C’est aussi l’occasion pour de nombreuses associations, organisations et collectivités œuvrant autour du lac de Grand Lieu de se rassembler autour d’un programme d’animations commun. Tout au long du mois de février, des partenaires vous proposent de nombreuses activités sur le thème des milieux humides. Ateliers enfants et tout public, conférences, sorties nature, expositions… Le programme est varié, il y en a pour tous les goûts ! Pourquoi célébrer les zones humides ? Lacs, marais, tourbières, prairies humides, mangroves… Les zones humides se caractérisent par la présence d’eau douce, salée ou saumâtre en surface ou dans le sol. La présence d’eau, de manière permanente ou temporaire, induit une biodiversité animale et végétale particulière. Les zones humides figurent parmi les écosystèmes les plus riches de notre planète ! Mais ce sont aussi des milieux vulnérables, car ils ont déjà été très largement détruits ou dégradés, et font face à des menaces persistantes : pollutions, artificialisation des sols, assèchement, etc.



07 64 47 76 59 https://www.saint-aignan-grandlieu.fr/fonctionnalites/agenda-133/cine-atelier-3351.html?cHash=9d63e42b112cf0e1a33de1bf969139f9