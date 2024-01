Atelier fabrication de nichoirs, mercredi 28 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-28 10:00 – 12:00

Gratuit : non Tout public

ATELIER FABRICATION DE NICHOIRSMERCREDI 28 FÉVRIER DE 10H À 12H Venez assembler votre nichoir qui accueillera des oiseaux ou des chauves-souris, accompagné par des bénévoles bricoleurs. Tous les matériaux sont fournis. Où ? Au Jardin partagé de Saint-Aignan de Grand Lieu (repli en Salle Madeleine Huet si nécessaire)Pour qui ? Tout public (enfants accompagnés, adultes, seniors…)Gratuit, sur inscription



02 40 26 44 44 https://www.saint-aignan-grandlieu.fr/fonctionnalites/agenda-133/atelier-fabrication-de-nichoirs-3292.html?cHash=7ba0304021613aabfa0dfcdd5abe0afb