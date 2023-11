2048 – Cie Chute libre, 25 février 2024, .

2024-02-25

Horaire : 17:30 18:30

Gratuit : non de 9 € à 13 € Billetteries : – orvault.fr- par téléphone : 02 51 78 37 47

Danse hip-hop. Un siècle avant qu’il n’y ait plus d’eau, cinq minutes qui déterminent une vie, des mois pour donner naissance, des heures qui séparent les retrouvailles, quatre-vingt-dix secondes de joie. Une nuit avant que tout ne s’arrête… avant que tout ne commence. C’est le temps qu’il nous reste pour agir, pour protéger, pour aimer, pour lutter, pour changer et échanger, pour éduquer, pour vivre, et surtout pour danser. Danser tout le temps. Sept interprètes parachutés en 2048, dans un univers où le rapport au sol est indéniable, répondent à cette question du temps : l’urgence, l’instant, l’avenir. Les fulgurances et le lâcher-prise des individus, la posture et l’interdépendance des ensembles signent une chorégraphie impulsive où improvisation et écriture se chevauchent. Une danse qui place le mouvement et l’énergie vitale au premier plan. Cie Chute libreMise en scène et chorégraphie : Annabelle Loiseau, Pierre BoloInterprètes : Sandrine Monar, Jérôme Lebreton, Julia Derrien, Tristan Sagon, Mwendwa Marchand, Shane Santanastasio et Mac L’ArnaqueCréation et adaptation musicale : Marc Larnaque et Pierre BoloMusique originale : Le Boléro de Maurice Ravel par Arpad Joo et London Symphony OrchestraDurée : 1h Dans le cadre du festival Hip Opsession



02 51 78 37 47 https://www.orvault.fr/culture-sport-tourisme/culture/spectacles