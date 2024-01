Repair Café à Saint-Aignan de Grand Lieu, samedi 24 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-24 09:00 – 12:00

Gratuit : oui Tout public

NOUVELLE ÉDITION DU REPAIR CAFÉNous sommes ravis de vous convier à cette nouvelle édition du Repair Café de Saint-Aignan de Grand Lieu Rien ne se jette, tout se répare ! Des bénévoles bricoleurs et bricoleuses vous attendent autour de 4 pôles de réparation : Petit électroménager (grille-pain, bouilloire, aspirateur…)Informatique (pc, ordinateur portable…)VéloCouture/tricot (repriser, faire un ourlet, fermetures…) Nouveauté cette année, une collecte de lunettes est organisée avant le Repair Café (du 12 février au 12 mars) et pendant le Repair Café. Dans le cadre de cette collecte, la commune s’associe à l’association « Lunettes sans frontière » pour leur offrir une seconde vie. Les lunettes seront redistribuées en France et à l’étranger pour des personnes démunies. Une collecte de téléphones portables est également proposée uniquement le jour J. Le tout autour d’un café et de gourmandises. Gratuit et ouvert à tous LE REPAIR QUOI ?Un Repair Café c’est un atelier de réparation collaboratif et solidaire. Une équipe de bénévoles bricoleurs et bidouilleurs accueille tous ceux qui ont des objets cassés ou abîmés et qui souhaitent les faire réparer pour leur donner une seconde vie.



02 40 26 44 44 https://www.saint-aignan-grandlieu.fr