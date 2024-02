Les métiers de mon quartier – Les petites balades de Bellevue, samedi 24 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-24 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Réservation conseillée à projet.bellevue@nantesmetropole.fr

Commerçante et commerçant, agente et agent municipal… ou autrefois marchand de glace, cocher, paysan… Venez découvrir le Grand Bellevue à travers les métiers d’hier et d’aujourd’hui lors d’une balade urbaine ponctuée de rencontres avec des travailleurs du quartier. Tout public à partir de 10 ans Lieu de rendez-vous : devant La Poste Nantes Bellevue, 2 rue Alfred Rebelliau (tram ligne 1 – arrêt Romain Rolland) Dans le cadre des petites balades de Bellevue : des déambulations dans le quartier, animées par Valérian Dénéchaud de l’association « Vous êtes ici ».