Ciné Conférence Altaïr » Équateur, terre de diversité », jeudi 22 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-22 15:30 –

Gratuit : non Plein tarif : 5€Tarif réduit : 2€50 (demandeurs d’emploi, étudiants et scolaires)Abonnements : 22€ (tarif réduit : 11€)BILLETS EN VENTE À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE OU DIRECTEMENT SUR PLACE Tout public

Altaïr conférences vous propose de rencontrer des professionnels de l’image, des réalisateurs aux multiples talents, des voyageurs qui arpentent les chemins du monde depuis des années afin de réaliser des documentaires remplis d’émotions et d’aventure. Découvrez leurs films lors de ces conférences proposant des rencontres privilégiées et de véritables moments d’échanges avec ces conteurs du monde. ÉQUATEUR, TERRE DE DIVERSITÉUN FILM DE LYNDA PAQUETTE ET MARTIN PARENTJeudi 22 février à 15h30 et 20h30Espace Vie Locale – Saint-Aignan de Grand Lieu SYNOPSISBordé par le Pacifique, traversé par les Andes et coupé par la ligne équinoxiale, l’Équateur est une terre d’exception qui renferme une des plus grandes biodiversités du globe. À cette diversité naturelle s’entremêle une mosaïque culturelle importante composée de mestizos – les descendants d’ancêtres espagnols et amérindiens – et de 13 nationalités indigènes. Chacun de ces groupes possède une identité propre intimement liée à son territoire. Plein tarif : 5€Tarif réduit : 2€50 (demandeurs d’emploi, étudiants et scolaires)Abonnements : 22€ (tarif réduit : 11€)BILLETS EN VENTE À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE OU DIRECTEMENT SUR PLACE



02 40 26 44 44 https://www.saint-aignan-grandlieu.fr