Une après-midi à la serre !, 28 février 2024, .

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-28 14:00 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

Chaque mercredi, de 14h à 17h, venez explorer la serre Symbiose. Un espace insolite où nature et culture se rencontrent autour d’ateliers pratiques et créatifs pour toute la famille ! Pour découvrir l’activité de cette semaine, nous vous invitons à consulter l’adresse suivante : ecosnantes.org/participer-aux-activites/agenda/ Ateliers gratuits, ouverts à toutes et tous sur inscription : 02 53 78 22 38 et contact@ecosnantes.org



0253782238 https://ecosnantes.org/