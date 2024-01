Championnat de France de Roller Derby Elite Masculin+ – 1ère étape, dimanche 18 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-18 10:00 – 20:00

Gratuit : non Entrée en Prix Libre (5€ recommandés) En famille, Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Tout public, Jeune Public

Le NARH Roller Derby est heureux d’accueillir cette année encore les Championnats de France de Roller Derby Elite Masculin+.Cette première étape viendra dans l’Ouest de l’hexagone pour voir affronter les 7 meilleures équipes Masculine+ : Les Jules Vénères – NantesLes Gerbes de Provence – Marseille / AvignonLes Kaouann – RennesLes Track Ass – ToursLes Wolfgang – OrcetLes Barbiers de Sévice – LilleLes Quad Guards – Toulouse Informations pratiques : Entrée en Prix Libre (5€ recommandés)Un streaming sera à dispositionParking mais peu de places disponibles, privilégiez les transports en commun !Accès PMRNourriture salée et sucrée seront disponibles Venir en transport en commun : Tram ligne 1 arrêt Souillarderie (16 min à pied)Bus ligne 11 arrêt parc potager 80m