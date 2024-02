Revisitons le Musée d’arts : point d’étape sur la mise en oeuvre du plan d’action, mardi 13 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-13 18:30 – 21:00

Gratuit : non

Point d’étape sur la mise en oeuvre du plan d’action issue de la démarche de dialogue citoyen organisée au Musée d’arts de Nantes en 2022. Les élus et services présenteront les grandes actions déjà mises en oeuvre avec un focus sur la méthodologie participative utilisée, notamment pour le lancement de la playlist collaborative et la plaquette des incontournables du musée en version papier. Evénement sur invitation.



https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/events/revisitons-le-musee-darts-point-detape-sur-la-mise-en-oeuvre-du-plan-daction