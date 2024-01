Concertation sur le projet de création d’un technicentre SNCF à Nantes – atelier de travail, lundi 12 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-12 19:00 –

Gratuit : oui

La Région Pays de la Loire, autorité organisatrice des transports, et SNCF Voyageurs Loire Océan organisent une concertation préalable sur le projet de technicentre Loire Océan – Blottereau, nouveau site de maintenance et de remisage des trains régionaux à Nantes. Cette concertation se déroulera du 1er février au 14 mars 2024. Dans ce cadre, un atelier de travail sur l’insertion du projet de technicentre dans le quartier est proposé aux habitants le lundi 12 février 2024 à 19h, au 20 rue Saint-Médard à Nantes. Le dossier de consultation est consultable en mairie de Nantes et sur le site Internet : registre-numerique.fr