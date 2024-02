Soirée Jeux – Association Entourage, lundi 12 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-12 19:00 – 20:30

Gratuit : oui

Viens passer un moment convivial autour de jeux de sociétés ! Un rendez-vous pour souffler, rencontrer de nouvelles personnes et passer un bon moment ! La soirée est gratuite et ouverte à tous et toutes ! Tu peux même ramener tes propres jeux si tu veux nous les faire découvrir. Public : voisins de rue et d’immeuble



0695142895 https://www.entourage.social/