Concertation sur le projet de création d’un technicentre SNCF à Nantes – Réunion publique, lundi 5 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-05 19:00 –

Gratuit : oui

La Région Pays de la Loire, autorité organisatrice des transports, et SNCF Voyageurs Loire Océan organisent une concertation préalable sur le projet de technicentre Loire Océan – Blottereau, nouveau site de maintenance et de remisage des trains régionaux à Nantes. Cette concertation se déroulera du 1er février au 14 mars 2024. Dans ce cadre, une réunion publique est organisé le lundi 5 février 2024 à 19h, au 20 rue Saint-Médard à Nantes. Le dossier de consultation est consultable en mairie de Nantes et sur le site Internet : registre-numerique.fr