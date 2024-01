Ciné Conférence Altaïr » L’Europe à vélo « , jeudi 1 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-01 15:30 –

Altaïr conférences vous propose de rencontrer des professionnels de l’image, des réalisateurs aux multiples talents, des voyageurs qui arpentent les chemins du monde depuis des années afin de réaliser des documentaires remplis d’émotions et d’aventure. Découvrez leurs films lors de ces conférences proposant des rencontres privilégiées et de véritables moments d’échanges avec ces conteurs du monde. L’EUROPE À VÉLOUN FILM DE OLIVIER BOURGUETJeudi 1er février à 15h30 et 20h30Espace Vie Locale – Saint-Aignan de Grand Lieu SYNOPSISOn l’appelle souvent, par raccourci, le Nantes-Budapest ! Ni course à la voile, ni voie de chemin de fer mythique, il s’agit ni plus ni moins de l’un des multiples surnoms de l’EuroVélo 6, l’EuroVélo Route des Fleuves qui, de Saint Nazaire sur l’Atlantique à Constan?a sur la mer Noire, lie l’Europe de l’Ouest et l’Europe de l’Est sur 5000 Km à parcourir à bicyclette, à travers 10 pays: France, Suisse, Allemagne, Autriche, Slovaquie, Hongrie, Croatie, Serbie, Bulgarie et Roumanie. Durant 5 mois, avec Luna et Marine, leurs deux petites filles de 6 et 8 ans, Catherine et Olivier Bourguet ont pédalé sur les bords de la Loire, du Rhin et du Danube. Un périple extraordinaire, une invitation au voyage lent pour concrétiser cette belle utopie de construction européenne d’unité dans la diversité ! Une aventure qui fait rêver, à laquelle nombre de personnes pourront s’identifier, avec ses moments de bonheur, mais aussi les autres, plus difficiles qu’Olivier raconte avec pudeur et humour, sachant prendre la distance nécessaire avec les faits pour en sortir le meilleur. Le spectateur, très vite, fait partie de la troupe, pédale en sa compagnie, suit les hauts et les bas du chemin, s’instruit de quelques informations historiques, géographiques ou naturelles à chaque page ! Un film indispensable, qui procure des fourmis dans les jambes et l’envie de partir immédiatement sur les traces de cette famille, mais aussi de découvrir plus profondément, et d’aimer intensément notre continent ! En compagnie de Catherine, Marine, Luna et Olivier, le bonheur est vraiment un voyage, pas une destination. Une magnifique cycloférence. Deux petites filles à croquer. Une réussite ! Plein tarif : 5€Tarif réduit : 2€50 (demandeurs d’emploi, étudiants et scolaires)Abonnements : 22€ (tarif réduit : 11€)BILLETS EN VENTE À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE OU DIRECTEMENT SUR PLACE



02 40 26 44 44 https://www.saint-aignan-grandlieu.fr