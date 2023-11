Journées portes ouvertes 2024, 27 janvier 2024, .

2024-01-27

Horaire : 10:00 17:00

Gratuit : oui étudiants, lycéens,

Journée portes ouvertes – sites de Nantes et Saint-Nazaire Vendredi 26 janvier 2024 14:00-17:00Samedi 27 janvier 2024 10:00 – 17:00 – 2 allée Frida-Kahlo 44200 Nantes– 4 rue des frères Pereire 44600 Saint-Nazaire Au programme :Visites des deux sitesPrésentations des formationsRencontres d’étudiant·esExpositions Les équipes présenteront les modalités d’inscription, les nouvelles formations à Saint-Nazaire – Classe préparatoire nationale et internationale, Diplôme national d’art option Art mention Territoires, Paysages, Espaces publics –, à Nantes : le Diplôme supérieur d’expression plastique, ouvert à l’alternance, le double diplôme Nantes Université le Master Cultures, Civilisations et Sociétés,les différentes maquettes pédagogiques et enseignements, les ateliers techniques, les informations sur le concours d’entrée, l’orientation, la poursuite d’études, et les métiers de la création…



02 55 58 65 00 https://beauxartsnantes.fr