La Cour des Verdiaux : atelier préconisations, mardi 23 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-23 18:30 – 20:30

Gratuit : non

Un nouveau lieu de vie au cœur de Beaulieu ? Imaginons ensemble la Cour des Verdiaux de demain ! La démarche de concertation autour de la Cour des Verdiaux, lancée en septembre 2023, se poursuit. L’atelier du 16 novembre a permis de définir avec les participants les usages à prioriser, les activités qui pourraient en émaner et des propositions d’aménagement pour y répondre. La synthèse de ces contributions sera partagée lors de ce nouvel atelier. L’étude de circulation et de stationnement réalisée dans le périmètre de la Cour des Verdiaux sera également présentée aux participants. Inscription : dq-sud@mairie-nantes.fr ou au 02 40 41 61 50. En savoir plus : Consulter l’infos de quartier.



https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/events/la-cour-des-verdiaux-atelier-preconisations