Du Classique au Hangar #9, vendredi 19 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-19 19:30 – 23:00

Gratuit : oui Entrée libre, dans la limite des places disponibles, pas de réservation, venez tôt.Chapeau aux concerts pour soutenir l’association. Tout public

Pour la 9e édition, Du Classique au Hangar vous propose 10 concerts gratuits en 5 soirs, où l’on casse les codes de la musique classique lors d’un apéro puis d’un dîner… Pour cela 3 sites nantais : le Hangar à Bananes, ses bars et restaurants, Magmaa le Food Hall de Nantes et un nouveau lieu : OEP – Ouest Enchères Publiques, un hôtel des ventes. Vendredi 19 janvier 2024 à OEP, Ouest Enchères Publiques (Bus 80, 87 arrêt Bénélux, Bus 85 arrêt Marché Commun) : 20h – Classical Club : Agathe Moreau : Guitare / Clémence Thebaud : Chant – Alto / Manon Bazet : Piano / Guillaume Gallois : Piano – Entourée d’amis musiciens et passionnés, Agathe Moreau développe et organise actuellement une scène classique nantaise appelée « Classical Club » pour que la musique classique puisse investir la scène d’un lieu inaccoutumé afin de la faire découvrir à un public qui n’ose pas forcément aller dans les salles de concerts. > Programme : F. Sor, Seguidilla « Las mujeres y cuerdas » (Chant/Guitare) / F. Sor, Seguidilla « Si dices que mis ojos » (Chant/Guitare) / F.G. Lorca, « Anda jaleo » (Chant/Guitare) / C. Debussy, extraits de la petite suite pour 4 mains (Piano) / J. Haydn, Extrait d’Arianna à Naxos (Chant/Piano) / J.S. Bach, « Buss und Reu » de la Matthäus Passion (Chant/Piano) / L. Boccherini, Introduction et Fandango (Guitare/Piano) 21h – OCEAN – Orchestre symphonique : Crée il y a plus de 20 ans, l’Orchestre de Chambre des Étudiants et Amateurs Nantais (O.C.É.A.N.) propose une pratique amateure adulte dans les meilleures conditions techniques et musicales. Il est ouvert aux musiciens amateurs de l’agglomération nantaise d’un niveau de 3e cycle ainsi qu’aux anciens ou grands élèves du Conservatoire. L’orchestre fonctionne sur le principe de deux sessions par année scolaire, confiées chacune à un chef professionnel invité. L’orchestre bénéficie également du concours de 6 enseignants du Conservatoire assurant le rôle de chefs de pupitre.> Programme : Edvard Grieg, Suites orchestrales de Peer Gynt / Edvard GRIEG, Concerto pour piano 1er mvt / Direction : Denis Lapôtre – Piano : Hector Laguette – Danse : Marie-Hélène Perdreau 22h – DJ Bar et restauration sur place – Food truck – Galettes et Crêpes – Prestations de 45 minutes environ.



