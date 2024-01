L’âge de la marche, en route vers Compostelle, jeudi 18 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-18 15:30 –

Gratuit : non Plein tarif : 5 €Tarif réduit : 2,50 € (demandeurs d’emploi, étudiants et scolaires)Abonnements : 2 2€ (tarif réduit : 11 €)Billets en vente à la mairie de St-Aignan de Grand Lieu ou sur place Tout public

Altaïr conférences vous propose de rencontrer des professionnels de l’image, des réalisateurs aux multiples talents, des voyageurs qui arpentent les chemins du monde depuis des années afin de réaliser des documentaires remplis d’émotions et d’aventure. Découvrez leurs films lors de ces conférences proposant des rencontres privilégiées et de véritables moments d’échanges avec ces conteurs du monde. L’ÂGE DE LA MARCHE, EN ROUTE VERS COMPOSTELLEUn film d’Élise et Louis-Marie BlanchardCe film parcourt d’abord la Via Arverna, un itinéraire peu fréquenté vers Rocamadour, à travers l’Auvergne et le Quercy, puis rejoint le célèbre Camino Francès, un itinéraire majeur qui conduit les pèlerins des Pyrénées à Saint-Jacques de Compostelle. Sentir son corps, entrer dans un paysage, se frotter aux éléments : marcher au long cours, c’est oublier ses horaires, ses hiérarchies et ses tracas, se confronter aux caprices de la météo et à l’inconnu des rencontres. C’est aussi avoir le temps et la disponibilité d’esprit pour s’interroger : qui sommes-nous, que voulons-nous, qu’est-ce que la vie signifie pour nous ? Dès le 11e siècle, des pèlerins venus de toute l’Europe se sont frayés un chemin jusqu’à Saint-Jacques. Le succès actuel de ce pèlerinage n’est donc pas tant un effet de mode, que sa redécouverte par une société en quête de sens. Grands voyageurs et marcheurs, mais aussi auteurs, photographes et réalisateurs, Louis-Marie et Elise Blanchard ont promené leurs regards des montagnes françaises aux vallées reculées des Andes et du Tibet, et publié leurs reportages dans Géo, Terre sauvage, Grands Reportages, Trek Magazine. De multiples séjours au Tibet, en Mongolie, en Asie Centrale et au Maroc, leur ont permis de réaliser livres, films et expositions pour mieux faire connaître les peuples nomades de ces régions. Par ailleurs, ils ont publié plusieurs ouvrages sur le thème des Explorateurs. Aujourd’hui ils vous proposent de partir dans les pas des pèlerins de Compostelle sur la Via Arverna et le Camino Francès.



