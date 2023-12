BISE Festival, 11 décembre 2023 08:31, .

2024-01-16

Horaire :

Gratuit : non Pass 2 jours : 25 €Pass 1 jour : 15 € Billetterie : bisefestival.com/billetterie

BISE, le festival de showcases et de rencontres professionnelles nantais, qui a lieu en parallèle des Biennales Internationales du Spectacle (BIS), revient à Stereolux, Trempo et sous les Nefs, les 16 et 17 janvier 2024.Fidèle à lui-même, le BISE Festival fera à nouveau la part belle aux talents émergents : 25 artistes se produiront ainsi sur les 4 scènes du festival, dans 3 lieux (Stereolux, Trempo, les Nefs).Ouvert aux professionnels de la musique et à tout public. Le BISE est organisé par l’association VADYM, composée des structures Bleu Citron, À Gauche de la Lune, Daydream Music, Yotanka et Mélodyn.Programmation complète sur bisefestival.com