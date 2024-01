Promos de recherche d’emploi collective et solidaire, lundi 15 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-15 09:00 – 17:00

Gratuit : non Le coût d’une promo est de 40 € (dont 10 € de cotisation à l’association) Informations et inscriptions :cojobnantes.frcojobnantes@gmail.com

Les promos Cojob sont destinées aux chercheurs et chercheuses d’emploi autonomes, proactifs et curieux. Le principe ? Un cadre d’accueil collectif et bienveillant qui repose sur l’intelligence collective, le partage et la coopération. Pendant 15 jours (du lundi au vendredi de 9h à 17h), une dizaine de personnes se rassemblent au local de l’association Cojob Nantes (près de l’arrêt de tram Gare Maritime à Nantes) pour chercher un emploi. Les participants dédient leur temps à la recherche d’emploi (individuelle et collective), aux échanges et partages d’expériences, à des ateliers pratiques et thématiques (réseau, LinkedIn, CV, co-développement…), ainsi qu’à des temps conviviaux. Dates des promos proposées :- Promo 1 : 15 au 26 janvier 2024- Promo 2 : 12 au 23 février 2024- Promo 3 : 11 au 22 mars 2024- Promo 4 : 8 au 19 avril 2024- Promo 5 : 13 au 24 mai 2024- Promo 6 : 10 au 21 juin 2024



https://cojobnantes.fr/promos