Petit-Déjeuner en Intelligence Collective – Partie 2, samedi 13 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-13 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Le Bam Bam Café n’étant pas très grand, les places sont limitées à 15 personnes. Réservez dès maintenant pour garantir votre participation à cette matinée d’échanges et d’action. Petit-déjeuner offert par l’association Facilit&CO Lien d’inscription : https://faciliteco.s2.yapla.com/fr/event-50208 Site Internet : www.faciliteco.com Tout public

Après le succès de notre premier rassemblement, l’association Facilit&CO et le Collectif du Quartier des Hauts-Pavés – Saint-Félix vous convient chaleureusement à notre prochain événement, le « Petit Déjeuner en Intelligence Collective partie 2 », qui se déroulera au même endroit, le BamBam Café. Nous sommes ravis de vous inviter à poursuivre cette incroyable aventure de co-construction, où chaque idée, chaque voix et chaque sourire compte pour façonner un avenir durable et solidaire pour notre quartier. ? Au programme : – Continuité et approfondissement : Nous continuerons à tisser les liens et à consolider notre groupe dans une atmosphère conviviale et ouverte. – Co-construction d’actions concrètes : Ensemble, identifions les actions tangibles pour amorcer la Transition Écologique dans notre quartier. Nous utiliserons une carte du quartier pour marquer les zones stratégiques où nos premières initiatives prendront vie. – Planification des actions : Élaborons un plan d’action concret avec un calendrier précis et la répartition des rôles pour chacune de nos initiatives. Cette session sera une occasion parfaite pour les nouveaux venus de se joindre à notre collectif et d’apporter leur énergie et leurs idées novatrices pour façonner un avenir plus durable.



0695110328 https://www.faciliteco.com/