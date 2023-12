[WEBINAIRE] Validez vos acquis à l’université !, 12 janvier 2024, .

[WEBINAIRE] Validez vos acquis à l’université ! Vendredi 12 janvier 2024, 11h00

Trois dispositifs de validation des acquis sont accessibles dans l’enseignement supérieur :

la VAPP (validation des acquis personnels et professionnels) permet de réduire votre parcours de formation ;

la VAE (validation des acquis de l’expérience) permet l’obtention de tout ou partie d’un diplôme.

la VES (validation des études supérieures) permet la reconnaissance des études suivies en France ou à l’étranger

Cette réunion d’information à distance via zoom vous permettra de découvrir ces dispositifs : les diplômes accessibles, les attentes, les étapes, les financements… et de choisir celui en adéquation avec votre parcours et votre projet.

Vous souhaitez participer à cet échange ? Merci de vous inscrire via ce formulaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-12T11:00:00+01:00 – 2024-01-12T12:30:00+01:00

