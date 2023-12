3ème webinaire relatif à l’appel à projets FSE+ pour la lutte contre le décrochage scolaire dans l’enseignement supérieur, 11 janvier 2024, .

La Région Île-de-France a prolongé la période de dépôt des candidatures pour son appel à projets FSE+ jusqu’au 29 février 2024 à 17h, visant à lutter contre le décrochage scolaire dans l’enseignement supérieur. C’est dans ce cadre qu’elle organise un webinaire de présentation le 11 janvier prochain à destination des personnes en charge du montage et de la gestion des projets.

Pour rappel, l’objectif de cet appel à projets FSE+ est de cibler les étudiants décrocheurs ou ceux qui risquent de décrocher, engagés dans des parcours d’enseignement supérieur. L’objectif est de leur offrir un accompagnement individualisé afin de prévenir le décrochage dans l’enseignement supérieur ou de faciliter leur réintégration. Cet appel à projets concerne les établissements publics locaux d’enseignement, les chambres consulaires, les organismes de formation enregistrés au RNCP, et les établissements publics d’enseignement supérieur.

UN WEBINAIRE LE 11 JANVIER 2024

Un webinaire visant à présenter les critères d’éligibilité, les options de coût simplifié et les spécificités propres au FSE+, est organisé le 11 novembre 2024 de 10h à 11h30 via Teams. Ce webinaire est à destination des personnes en charge du montage et de la gestion des projets.

