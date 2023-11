Le Muséum fait son cinéma en ligne, 31 décembre 2023, .

Le Muséum de Toulouse fait son cinéma en ligne – Dès le 1er et jusqu’au 7 janvier inclus, découvrons deux nouveaux courts métrages sélectionnés par nos documentalistes.

Café allongé / Maxime Paccalet (France – 2009 – 7 min – Animation)

Yannick attend dans un café, on vient de lui poser un énorme lapin. Au moment où il se lève pour partir, une très belle femme entre et s’installe à la table voisine. Yannick imagine alors mille façons de l’aborder et confond réalité et fantasmes.

© Agence du court-métrage

Fol amor / Mailys Garcia, Marthe Delaporte, Gaspard Sumeir, Gilles Cortella, Augustin Clermont, Clément De Ruyter, Pierre Rütz (France – 2016 – 3 min – Animation)

Une châtelaine et un jeune chevalier batifolent dans la forêt lorsqu’ils découvrent Excalibur. Ils se lancent alors dans un jeu de séduction délirant.

© Agence du court-métrage

Films disponibles en ligne uniquement les jours de l’événement : https://vimeo.com/showcase/8360941

—

Crédits textes et image : Agence du court-métrage

