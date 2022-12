2023 New Year Party (sur réservation) Lacanau Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

2023 New Year Party (sur réservation)
31 décembre 2022
Pub la canaulaise
7 Rue du Maréchal Leclerc
Lacanau
Gironde

2022-12-31 – 2022-12-31

Pub la canaulaise
7 Rue du Maréchal Leclerc
Lacanau
Gironde

Lacanau

Gironde Concert et grillades brasero

21h le concert

22h30 le repas

Soirée dansante

Menu poulet :35€

+33 5 40 43 00 16

21h le concert

22h30 le repas

Soirée dansante

Menu poulet :35€

Menu boeuf : 45€ +33 5 40 43 00 16 Pub la canaulaise

Pub la canaulaise 7 Rue du Maréchal Leclerc Lacanau

