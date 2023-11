Super ego, 27 décembre 2023, .

Super ego Mercredi 27 décembre, 10h30, 15h00

Concert jeune public

par l’Hallali Production et David Delabrosse

Après « Ego le cachalot » en 2013 et « Ego le cachalot et les p’tits bulots » en 2016, Ego revient en super-héros muni d’une cape, d’un masque et d’un slip. Préparez vous à l’Egomania !

Derrière ce cétacé mé(ga)lomane, l’auteur-compositeur rennais David Delabrosse continue de parler aux enfants du monde complexe d’aujourd’hui de façon ludique et poétique.

Dans un décor urbain à la fois réaliste et fantaisiste, il narre et chante la vie de famille de son « alter Ego », celle de son quartier dit « sensible ». Avec délicatesse et humour, les chansons abordent à la fois des questions intimes qui traversent l’enfance, mais aussi des questions cruciales qui taraudent les humains comme le genre, l’écologie, les inégalités…

Ce spectacle a reçu le label « Scènes Sacem » et « Salles Mômes».

Info et réservation

https://www.lambersart.fr/billetterie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-27T10:30:00+01:00 – 2023-12-27T11:30:00+01:00

2023-12-27T15:00:00+01:00 – 2023-12-27T16:00:00+01:00