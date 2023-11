L’année européenne des compétences L’année européenne des compétences, 20 décembre 2023, . L’année européenne des compétences Mercredi 20 décembre, 14h30 libre, sur inscription L’année européenne des compétences : Transitions écologiques et compétences, comment adapter et anticiper les besoins en compétences liées à la transition écologique ? La transition écologique est au cœur des enjeux d’adaptation des compétences et d’émergence de nouveaux métiers dans tous les secteurs. Elle pousse les chefs d’entreprises à repenser leurs modèles économiques et redéfinir leurs besoins en compétences. Des solutions existent pour faciliter cette transition tout en accélérant la croissance des entreprises. [{« type »: « link », « value »: « https://lacademiemedef.fr/calendrier/lannee-europeenne-des-competences-transitions-ecologiques-et-competences-comment-adapter-et-anticiper-les-besoins-en-competences-liees-a-la-transition-ecologique/ »}] https://lacademiemedef.fr/calendrier/lannee-europeenne-des-competences-transitions-ecologiques-et-competences-comment-adapter-et-anticiper-les-besoins-en-competences-liees-a-la-transition-ecologique/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T14:30:00+01:00 – 2023-12-20T15:30:00+01:00

2023-12-20T14:30:00+01:00 – 2023-12-20T15:30:00+01:00 transition esg Détails Autres Lieu Ville latitude longitude ;

L’année européenne des compétences 2023-12-20 2023-12-20 was last modified: by L’année européenne des compétences 20 décembre 2023