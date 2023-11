Réunion publique de clôture pour la concertation du projet d’écologie urbaine, 20 décembre 2023, .

2023-12-20

Horaire : 18:30 20:30

Gratuit : non

Réunion publique de clôture de la concertation du projet d’écologie urbaine, en présence de Mahel Coppey, élue métropolitaine, déléguée aux déchets, à l’économie circulaire et à l’innovation sociale et Robin Salecroix, élu métropolitain, délégué à la politique de l’eau et à l’assainissement. Mercredi 20 décembre, de 18h30 à 20h30Salle de la Manufacture – 10, boulevard de Stalingrad à Nantes Entrée libre dans la limite des places disponibles.



