Lecture nature, 20 décembre 2023, .

Date et horaire de début et de fin : 2023-12-20 15:30 – 16:30

Gratuit : oui Tout public

Connaissez-vous la serre Symbiose à Nantes Nord ? Un projet expérimental mêlant production d’eau chaude sanitaire et maraichage piloté par Nantes Métropole Habitat ? Aujourd’hui espace de production alimentaire et énergétique, la serre a également été imaginée comme un nouvel espace collectif à investir. Aussi, avec la complicité des habitants & habitantes, et collectifs locaux, une programmation variée est en cours de création pour proposer de nouveaux usages pour cet espace insolite. En décembre, venez découvrir les premières activités programmées pour toute la famille : Atelier cuisine : goûter de saison – mercredi 13 décembre 2023 de 14h30 à 16h30 Lecture nature en famille avec @La voix est livres – mercredi 20 décembre 2023 de 15h30 à 16h30 Tout public



0253782238 https://ecosnantes.org