Saint-Aignan de Grand Lieu, Dessinons ensemble notre commune : l'avis citoyen, 18 décembre 2023

2023-12-19

La commune, accompagnée par l’Etat et Nantes Métropole, lance une réflexion globale pour définir son projet de territoire à travers une étude stratégique nourrie par une concertation locale.En effet, la décision de maintenir l’aéroport de Nantes-Atlantique et de le réaménager sur site a entraîné des conséquences et des incertitudes nouvelles pour le devenir de la commun L’ensemble des réflexions, échanges, propositions sous la formed’un avis citoyen sera présenté aux élus de la collectivité.Suite à la remise de ce travail, la communede Saint-Aignan de Grand Lieu et Nantes Métropole s’engagentà instruire les propositions et à apporter uneréponse auxparticipants. Ce temps est réservé aux membres du comité citoyen.



