Marché fermier de Noël d’Holnon

Marché fermier de Noël d’Holnon, 17 décembre 2023, . , , Marché fermier de Noël d’Holnon

2023-12-17 09:00:00 – 2023-12-17 12:30:00 . Retrouvez producteurs et artisans sur le marché d’Holnon le dimanche 17 décembre de 9h30 à 12h30 ! mairie-holnon2@wanadoo.fr +33 3 23 09 61 51 dernière mise à jour : 2023-03-30 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville