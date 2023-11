Les Echappées Belles font leur marché de Noël #18, 16 décembre 2023, .

2023-12-16

Horaire : 10:00 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout Public

Les Echappées Belles sont de retour les samedi 16 et dimanche 17 décembre 2023 à Nantes pour leur 18e édition spéciale #Noël ! Une sélection « aux petits oignons » de 45 artisans, artistes, artisans d’art pour une hotte de Noël magique : Déco, mode, jeunesse, bijoux, céramique, maroquinerie, illustration… De jolis cadeaux pour toute la famille et tous les budgets. Les Echappées Belles, c’est aussi l’occasion de venir à la rencontre d’artisans porteurs de belles valeurs : fabrication locale et respectueuse, savoir-faire, créativité… Cela promet de beaux échanges. Bonus : 2 ateliers DIY pour créer vos propres œuvres d’art : punch needle et suspension en macramé. Inscriptions sur le site echappees-belles.fr – Espace restauration – goûter tout au long du week-end



https://echappees-belles.fr/