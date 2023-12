Animations de Noël – La balade du Chevâl, 15 décembre 2023, .

Date et horaire de début et de fin : 2023-12-15 18:00 –

Gratuit : oui Tout public

La ville accueille un Chevâl géant de la compagnie Paris-Bénarès qui contera ses aventures Mail de l’Europe, après un défilé aux lampions Accompagné d’une danseuse, le fidèle compagnon de voyage racontera au public sa vie glorieuse et ses exploits hippiques. « Chevâl », c’est une rencontre entre l’humain et l’animal, entre la grâce et la mécanique. Ce duo surdimensionné contera une fable chargée de poésie et d’humour, pour faire voyager petits et grands dans des mondes imaginaires. Le spectacle sera précédé d’un défilé aux lampions au départ de l’hôtel de ville à 18h, accompagné d’une fanfare.



02 40 68 16 00 https://www.sainte-luce-loire.com/agenda/noel-la-balade-du-cheval/