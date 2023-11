Exposition des projections internationales 2023, 14 décembre 2023, .

2023-12-14

Horaire : 14:00 18:00

Gratuit : oui tout public

Expositions des étudiant·es Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire dans le cadre des Projections 2023 De Marfa, à Dakar et passant par Rome et jusqu’à Pleumeur Bodou dans les Côtes-d’Armor, les projections internationales sont des plateformes de débat, de recherche et de production qui engagent étudiant·es, artistes et chercheur·es dans des échanges multiformes. L’exposition revient sur ces expérimentations artistiques et autres utopies exploratoires 3 temps d’expositionsMarfa : Du jeudi 16 novembre au jeudi 23 novembreDakar – Marfa : Du lundi 27 novembre au vendredi 8 décembreRome – Pleumeur Bodou : Du lundi 11 décembre au samedi 16 décembre



02 55 58 65 00 https://beauxartsnantes.fr/open-school/expositions#section-2