Spectacle de Noël des enfants

2023-12-13 – 2023-12-13 . Spectacle pour enfants, suivi de l’apparition du Père Noël puis goûter. Organisé par le comité des fêtes de Villedieu. Rendez-vous à la salle des fêtes de Villedieu-les-Poêles. Spectacle pour enfants, suivi de l’apparition du Père Noël puis goûter. Organisé par le comité des fêtes de Villedieu. Rendez-vous à la salle des fêtes de Villedieu-les-Poêles. +33 6 74 45 11 40 dernière mise à jour : 2023-03-29 par

