Webinaire : Réengager ses membres pour bien démarrer la nouvelle année, 12 décembre 2023, .

Webinaire : Réengager ses membres pour bien démarrer la nouvelle année Mardi 12 décembre, 18h30 Sur inscription

Au programme :

Top 10 des conseils pour bien démarrer la nouvelle année avec vos membres

Les outils numériques qui favorisent l’engagement citoyen

Webinaire proposé par HelloAsso.

[{« type »: « email », « value »: « associations@versailles.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/mdaversailles/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.versailles.fr/116/associations-et-quartiers/vie-associative.htm »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 97 29 10 »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/ressources »}, {« link »: « https://app.livestorm.co/helloasso/reengager-ses-membres-pour-bien-demarrer-la-nouvelle-annee?utm_source=versailles »}] https://app.livestorm.co/helloasso/reengager-ses-membres-pour-bien-demarrer-la-nouvelle-annee?utm_source=versailles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T18:30:00+01:00 – 2023-12-12T19:30:00+01:00

