« Don Bosco, construisons ensemble la future place » : 2nd atelier

11 décembre 2023

Horaire : 19:00 21:00

Gratuit : non Cette concertation donnera lieu à la rédaction d’un avis citoyen proposant les pistes à prioriser pour les futurs aménagements. Les propositions des citoyens feront l’objet d’une présentation et validation par les élus au début de l’année 2024 et une mise en œuvre au cours du 1er semestre 2024. Vous pouvez dès à présent vous y inscrire en envoyant un mail à : dq-est@mairie-nantes.fr

