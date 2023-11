Marché de Noël – Déballage d’artistes, 10 décembre 2023, .

2023-12-10

Horaire : 11:00 18:00

Gratuit : non

Grand déballage de créateurs et d’artistes à Haute-Île, quartier encore caché de la ville de Rezé.Le resto Les Isles et la maison de Judith se transforment en lieux d’expo originaux et au chaud ! Peinture, doudous, gravure, bijoux, broderie, terrines, accessoires, luminaires, sièges, déco, curiosité et brocante. Le samedi 9 et le dimanche 10 décembre 2023 : 5 et 29 rue des Chevaliers à Rezé.



https://www.facebook.com/events/339709451870149